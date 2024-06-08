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        Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:04 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:04
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        Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

        Y.K'nin kullandığı 27 UP 416 plakalı traktör, Malatya-Adana kara yolunun Güzelköy Mahallesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 01 AGT 533 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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