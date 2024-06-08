Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.
Y.K'nin kullandığı 27 UP 416 plakalı traktör, Malatya-Adana kara yolunun Güzelköy Mahallesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 01 AGT 533 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırdı.
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