Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da deprem konutlarının yapımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da afetzedeler için yapılan konutların inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da deprem konutlarının yapımı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da afetzedeler için yapılan konutların inşası devam ediyor.

        Deprem konutlarının yapımının sürdüğü merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce bölgesinde incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, gazetecilere, deprem nedeniyle kentteki yapı stokunun 3'te 1'inin kaybedildiğini hatırlattı.

        Ölmeztoprak, depremde hayatlarını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır dileyerek, afetzedeler için yapılan konutların yapımının hızla sürdüğünü söyledi.

        72 bin konut hak sahibinin olduğu Malatya'da 33 binin üzerinde konut ihalesi yapıldığını aktaran Ölmeztoprak, "Hiç alandan eksik olmayan, haftanın 4 günü alanda olan daire başkanlarımız var. Ankara'da olup artık Malatya'da yaşayan... Onlarla olan diyaloglarla ve geliştirdiğimiz, aldığımız tedbirlerle inşallah çok yakın bir süreçte bu ihale yapımının 65 bine tamamlanması planlanıyor. 65 bin ihaleyi yakın bir süreçte Bakanlığımız planlamasını gerçekleştirecek, biz de takipçisi olacağız." dedi.

        Merkez ilçelerdeki ihale ve yapım süreçleriyle ilgili bilgi veren Ölmeztoprak, şöyle devam etti:

        "Yeşilyurt'ta 28 bin 763 kentsel konut hak sahibimiz var. 14 bin 231 konutumuzun da ihalesi yapıldı. Yani kentsel konut hak sahibi ve TOKİ eliyle ihalesi yapılan rakamı gördüğümüzde yüzde 50'sinin çok şükür ihalesi yapılmış, 3 bin 263'ü tamamlandı ve teslimat süreci de devam ediyor. İhalesi yapılan konutların da yüzde 23'ünün tamamlandığını görüyoruz ve teslimat sürecinde olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalara sahada, bürokraside iştirak edeceğiz, ediyoruz. 5 bin konut daha teslim edilecek ve inşallah yıl sonunda yüzde 58 oranında bir teslimata ulaşacağız."

        Tasarruf tedbirlerinin tek istisnasının deprem bölgeleri olduğunu dile getiren Ölmeztoprak, kentte deprem nedeniyle ekonomik hayatın da etkilendiğini, çarşı merkezinin ve buradaki iş yeri ve ofislerin yıkıldığını ve yapımının devam ettiğini hatırlattı.

        Ölmeztoprak, mücbir sebep süre uzatımı, krediler ve KOSGEB kredilerinin kalan kısmının da ciddi anlamda takipçisi olduklarını, haziran ayı içerisinde kredi ödemelerinin kalan kısmının tamamlanacağını da söyledi.

        Karayolları Bölge Müdürlüğü ile toplantı yapacaklarını ve İkizce TOKİ konutlarının ulaşım akslarında kolaylık sağlanması ve cazibe merkezi haline gelmesi için ellerinden gelen tüm gayreti sarf edeceklerini dile getiren Ölmeztoprak, bölgede sosyal donatı alanları ve toplu ulaşımda ring desteklerinin de sağlanmasının takipçisi olacaklarını ifade etti.

        24 bin 259 konut hak sahibinin olduğu merkez Battalgazi ilçesindeyse 4 bin 717 konutun ihalesinin yapıldığını ve 2 bin 312 konutun teslim edildiğini kaydeden Ölmeztoprak, Battalgazi'de konut sayısını ve ihale oranlarını arttırmak için arsa çalışmalarının takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Mourinho polemiği!
        Mourinho polemiği!
        Tarihi yayında borç tartışması
        Tarihi yayında borç tartışması
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Sağ bekte rota Fransa!
        Sağ bekte rota Fransa!
        Pişti oldular
        Pişti oldular

        Benzer Haberler

        Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
        Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
        Engelli öğrenciyi polis sınava yetiştirdi
        Engelli öğrenciyi polis sınava yetiştirdi
        Mahalle muhtarı kavgada vuruldu
        Mahalle muhtarı kavgada vuruldu
        Malatya'da muhtarı yaralayan şüpheliler yakalandı
        Malatya'da muhtarı yaralayan şüpheliler yakalandı
        Malatya'da oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı
        Malatya'da oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı