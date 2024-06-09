Malatya'da 2 trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Her iki kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada sürücü ve beraberindeki K.B. ve B.N.B. yaralandı.

Darende ilçesindeki bir başka kazada ise A.B'nin kullandığı 66 EG 368 plakalı otomobil D-300 kara yolunun Ağıllar mevkiinde yoldan çıktı.

Kazada yaralanan iki otomobilin sürücüsü ve araçlardaki R.A, E.A. ve N.D. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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