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        Malatya'da 2 trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Malatya'da meydana gelen 2 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 21:55 Güncelleme: 09.06.2024 - 21:55
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        Malatya'da 2 trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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        Malatya'da meydana gelen 2 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        H.P. idaresindeki 34 ANP 013 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunun Çiftlik mevkiinde karşı şeritte park edilen F.D. yönetimindeki 44 AAC 783 plakalı otomobile çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan iki otomobilin sürücüsü ve araçlardaki R.A, E.A. ve N.D. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Darende ilçesindeki bir başka kazada ise A.B'nin kullandığı 66 EG 368 plakalı otomobil D-300 kara yolunun Ağıllar mevkiinde yoldan çıktı.

        Kazada sürücü ve beraberindeki K.B. ve B.N.B. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Darende İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Her iki kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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