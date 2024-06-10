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        Malatya'daki trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:57 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:57
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        Malatya'daki trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
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        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Çiftlik mevkisindeki kazada ağır yaralanan Hüseyin Pekel (40) kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Pekel'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Hüseyin Pekel idaresindeki 34 ANP 013 plakalı otomobil, dün Malatya-Elazığ kara yolunun Çiftlik mevkisinde karşı şeritte park edilen F.D. yönetimindeki 44 AAC 783 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada iki otomobilin sürücüsü ve araçlardaki R.A, E.A. ve N.D. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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