Malatya'daki trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Hüseyin Pekel idaresindeki 34 ANP 013 plakalı otomobil, dün Malatya-Elazığ kara yolunun Çiftlik mevkisinde karşı şeritte park edilen F.D. yönetimindeki 44 AAC 783 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada iki otomobilin sürücüsü ve araçlardaki R.A, E.A. ve N.D. yaralanmıştı.

Çiftlik mevkisindeki kazada ağır yaralanan Hüseyin Pekel (40) kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.