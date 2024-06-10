Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da belediye meclis üyesi traktör kazasında hayatını kaybetti

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen CHP Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Timur, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:49 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da belediye meclis üyesi traktör kazasında hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen CHP Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Timur, yaşamını yitirdi.

        Akçadağ Belediyesi Meclis Üyesi Timur (68), kullandığı 44 PS 368 plakalı traktörle seyir halindeyken Bekiruşağı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Timur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Timur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!

        Benzer Haberler

        Malatya'daki trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
        Malatya'daki trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
        Malatya'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı
        Malatya'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı
        Malatya'da kaza. 1 ölü, 4 yaralı
        Malatya'da kaza. 1 ölü, 4 yaralı
        Malatya'da 2 trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Malatya'da 2 trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Malatya'da deprem konutlarının yapımı sürüyor
        Malatya'da deprem konutlarının yapımı sürüyor
        Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
        Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı