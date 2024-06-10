Malatya'da okul bahçeleri geleneksel çocuk oyun alanlarıyla donatıldı

Malatya'da okulların bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Yüz Yüze 100 Okul Oyunu" projesi doğrultusunda Malatya’da okullarda oluşturulan oyun alanlarıyla okul bahçeleri renkleniyor.

Bu kapsamda öğrencilerin ders aralarında, teneffüslerde ve beden eğitimi derslerinde akranlarıyla birlikte dolu dolu zaman geçirme imkanı buldukları okul bahçelerinde sek sek, köşe kapmaca, yağ satarım bal satarım, körebe gibi geleneksel oyunları oynayabilecekleri alanlar oluşturuldu.

Çocuklar rengarenk çizilen oyun sahalarında hem unutulmaya yüz tutmuş olan geleneksel oyunlarla tanışıyor, hem dijital bağımlılıktan uzak bir şekilde akranlarıyla gönüllerince vakit geçiriyor hem de fiziksel aktivite gerçekleştirme imkanı buluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, ziyaret ettiği Diniye Çalık İlkokulu öğrencileri ile okulun bahçesinde oluşturulan oyun alanında öğrenciler ile birlikte etkinliklere katıldı.

Bakır, burada, geleneksel çocuk oyunlarının tekrar gün yüzüne çıkarılması için okullarda oyun alanları oluşturduklarını söyledi.