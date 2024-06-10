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        Malatya'da okul bahçeleri geleneksel çocuk oyun alanlarıyla donatıldı

        Malatya'da okulların bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:40
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        Malatya'da okul bahçeleri geleneksel çocuk oyun alanlarıyla donatıldı
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        Malatya'da okulların bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi.

        Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Yüz Yüze 100 Okul Oyunu" projesi doğrultusunda Malatya’da okullarda oluşturulan oyun alanlarıyla okul bahçeleri renkleniyor.

        Bu kapsamda öğrencilerin ders aralarında, teneffüslerde ve beden eğitimi derslerinde akranlarıyla birlikte dolu dolu zaman geçirme imkanı buldukları okul bahçelerinde sek sek, köşe kapmaca, yağ satarım bal satarım, körebe gibi geleneksel oyunları oynayabilecekleri alanlar oluşturuldu.

        Çocuklar rengarenk çizilen oyun sahalarında hem unutulmaya yüz tutmuş olan geleneksel oyunlarla tanışıyor, hem dijital bağımlılıktan uzak bir şekilde akranlarıyla gönüllerince vakit geçiriyor hem de fiziksel aktivite gerçekleştirme imkanı buluyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, ziyaret ettiği Diniye Çalık İlkokulu öğrencileri ile okulun bahçesinde oluşturulan oyun alanında öğrenciler ile birlikte etkinliklere katıldı.

        Bakır, burada, geleneksel çocuk oyunlarının tekrar gün yüzüne çıkarılması için okullarda oyun alanları oluşturduklarını söyledi.

        Çocuk oyunlarının en etkili öğrenme ve gelişme aracı olduğunu aktaran Bakır, şunları kaydetti:

        "Oyun sırasında çocuk birçok şeyi dener, dış dünyayı keşfeder, insanları gözlemler, kuralları öğrenir, sınırları kavrar, insanlarla iletişim kurmayı öğrenir, temel becerilerini geliştirir, özelliklerini fark eder ve kendini geliştirir. Bu nedenle çocuk oyunlarıyla büyüyen evlatlarımız kendisini ifade etme becerisi kazanır. Köklerden geleceğe rol model olan ve Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in önemsediği ve ülke genelinde başlatmış olduğu proje doğrultusunda okullarımızın bahçelerinde zil çaldığında öğrencilerin heyecanla koştuğu, geleneksel çocuk oyun alanları oluşturduk, protokol kapsamında bu alanların oluşmasında çalışmalarımıza destek olan Malatya Fenerbahçeliler derneğimize teşekkür ederiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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