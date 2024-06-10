Darende Halk Eğitimi Merkezi'nden yıl sonu sergisi açıldı

Darende Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.

Serginin açılışı kurdelesini kesen ilçe Kaymakamı Şeref Gülyer, kursiyerler tarafından büyük bir özveriyle hazırlanan serginin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenleri kutladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan da emeklerinden dolayı Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerine teşekkür etti.

Açılışta ilçe protokolüne bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Durukan ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılından bu yana haziranın ilk haftasının Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlandığını söyledi.