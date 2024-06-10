Kale'de ÇEDES projesi yıl sonu şenliği düzenlendi

Bulut, projeye katkılarından dolayı emeği geçenlere, projede görevli okullara, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, burada, projenin yıllar içinde önemli katkılar sağlayacağı aşikar olduğunu söyledi.

Kale İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı şenlikte badminton, dart, ok atma gibi çeşitli oyunlar oynandı ve sportif etkinliklerle öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale İlçe Müftülüğünün katkılarıyla Kale Merkez Camii açık alanında ÇEDES projesi yıl sonu şenliği yapıldı.

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