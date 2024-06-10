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        Dadrende'de organik kayısı üreticilerine kurutma filesi dağıtıldı

        Malatya'nın Darende ilçesinde organik tarım yapan üreticilere ücretsiz kurutma filesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:56
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        Dadrende'de organik kayısı üreticilerine kurutma filesi dağıtıldı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde organik tarım yapan üreticilere ücretsiz kurutma filesi dağıtıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Organik Kayısı Yetiştiriciliğinde Modern Kurutma Filelerinin Kullanımını Yaygınlaştırma Projesi" çerçevesinde 45 üreticiye geçirgenli kurutma filesi verildi.

        Dağıtım programında projeye ilişkin bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Kurt, "İki yıl önce uygulanmaya başlanan Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen projeyle, iklim, toprak ve ekoloji bakımdan organik kayısı yetiştiriciliğine uygun bölgelerden olan ilçemizde organik kayısı tarımının modern üretim ve hasat metodunun benimsetilmesi amaçlanmıştır." dedi.

        Kurt, son olarak proje kapsamında organik tarım yapan 50 çiftçiye, üretim yaptıkları yaklaşık 270 dekar alanda kullanılmak üzere 26 bin metrekare yüzde 55 geçirgenli kurutma filesi dağıtımını yaptıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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