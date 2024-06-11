Malatya'da tescilli "dalbastı" kirazında hasat başladı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret tescilli "dalbastı" kirazı hasat ediliyor.

Hasada katılan Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin kentin kayısı ve kiraz üretimini de olumsuz etkilediğini, bu yıl ise her iki üründe de yüksek verim beklendiğini belirtti.

Çiftçilere bol ve hayırlı kazançlar dileyen Baytak, kiraz üretiminin artırılması için çiftçilere destek vereceklerini ifade etti.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz da bu yıl "dalbastı" kirazının kalitesinin çok iyi olduğunu, üründe ihracatçının aradığı büyüklüğe ulaşıldığını söyledi.

Solmaz, "Kiraz yapısal olarak yamaç arazileri seviyor, o yüzden bizim kirazın kalibresi büyük ve aroması zengin. Gece gündüz sıcaklık farkı da var. Malatya'da yetişen her ürünün şeker oranı yüksek. Kirazımız coğrafi işaret aldıktan sonra dünyada ve Türkiye'de aranan bir ürün oldu." dedi. Solmaz, kiraz toplama alanlarının yetersiz olması nedeniyle ilçenin yeteri kadar ihracatçı çekemediğini dile getirdi. İşçilik maliyetinin yüksek olduğunu ve işçi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Solmaz, şunları kaydetti: