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        Malatya'da tescilli "dalbastı" kirazında hasat başladı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret tescilli "dalbastı" kirazı hasat ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:11 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:11
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        Malatya'da tescilli "dalbastı" kirazında hasat başladı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret tescilli "dalbastı" kirazı hasat ediliyor.

        Hasada katılan Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin kentin kayısı ve kiraz üretimini de olumsuz etkilediğini, bu yıl ise her iki üründe de yüksek verim beklendiğini belirtti.

        Çiftçilere bol ve hayırlı kazançlar dileyen Baytak, kiraz üretiminin artırılması için çiftçilere destek vereceklerini ifade etti.

        Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz da bu yıl "dalbastı" kirazının kalitesinin çok iyi olduğunu, üründe ihracatçının aradığı büyüklüğe ulaşıldığını söyledi.

        Solmaz, "Kiraz yapısal olarak yamaç arazileri seviyor, o yüzden bizim kirazın kalibresi büyük ve aroması zengin. Gece gündüz sıcaklık farkı da var. Malatya'da yetişen her ürünün şeker oranı yüksek. Kirazımız coğrafi işaret aldıktan sonra dünyada ve Türkiye'de aranan bir ürün oldu." dedi.

        Solmaz, kiraz toplama alanlarının yetersiz olması nedeniyle ilçenin yeteri kadar ihracatçı çekemediğini dile getirdi.

        İşçilik maliyetinin yüksek olduğunu ve işçi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Solmaz, şunları kaydetti:

        "Genelde şehir dışında kaldıkları için şu an işçi sıkıntısı var. Kirazı herkes toplayamıyor, sapıyla birlikte toplanması gerekiyor. Sapıyla toplanmayınca deforme oluyor ve raf ömrü kısalıyor. Bunun için bilen insanların toplaması gerekiyor. Maalesef deprem 2 yıldır ekonomik zarara neden oluyor bizler için. İşçiye 1500 lira yevmiye ve 2 öğün yemek veriyoruz, bize maliyeti 2 bin lirayı buluyor. İşçi günlük ortalama 60 kilogram kiraz topluyor. İhracatçı şu an kirazın kilogramını 40-50 liradan satın almakta."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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