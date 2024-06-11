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        Malatya'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Malatya'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:56 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:56
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        Malatya'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Malatya'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi'nde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, 72 saatlik kamera kayıtları inceleyerek olayın zanlıları M.N, E.Ö. ve H.K'yi yakaladı, çalıntı ev eşyası, elektrikli motosiklet ve bir pompalı tüfeği ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N. ve E.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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