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        Kale'de emniyet personeline başarı belgesi

        Malatya'nın Kale ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesinde görev yapan polislere başarı belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:31
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        Kale'de emniyet personeline başarı belgesi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesinde görev yapan polislere başarı belgesi verildi.

        İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından polis uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığı ile uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlarda 12 kilo 408 gram uyuşturucu ele geçirildi ve kaçak göçmenler yakalandı.

        Kaymakam Ceyhun Denli, polis uygulama noktasında düzenlenen programda, emniyet mensuplarına başarı belgelerini verdi.

        Kaymakam Denli, buradaki konuşmasında, çalışma azmi ve gayretlerinden dolayı polisleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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