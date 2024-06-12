Malatya'da "Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi" başladı

Malatya'da İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi" başladı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konrenin açılışında, kurum ve kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının destekleriye afet sonrasında travmanın makul seviyelere indirilebilmesi için pisikososyal destek hizmetinin önemine dikkati çekti.

Yazıcı, Marmara Depremi'nin de çok büyük olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Keşke 1999 depreminden ders alaydık, biliyorsunuz o da çok büyük bir depremdi. Keşke bu kadar yıkım olmasaydı, keşke bu kadar vefat olmasaydı. Geldiğim günden beri söylüyorum, en yakınımızı toprağa veriyoruz. Hayat böyle bir şey. En yakınımızı mezara koyuyoruz yaşam devam ediyor. Deprem oldu, çok büyük bir afet. O bitmek tükenmek bilmeyen, adeta saatler sürdüğünü vatandaşımız söylüyor. 30 saniyenin tarifi saatlerce bitmedi. O anı hatırlamak bile tek başına travmaya girmenize yetiyor."

Özçelik, 6 Şubat'taki depremlerin etki alanının 120 bin kilometrekare olduğunu belirterek, "Ülkemizde sadece 14 milyon kişiyi doğrudan etkiledi. Deprem ülke dışındaki etki alanı 1 milyon 200 bin kilometrekarelik bir alanda hissedildi. Suriye, Mısır, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Irak'ta yoğun hissedildi. Suriye'de yıkımlar meydana geldi. Depremde 53 bin 649 canımızı kaybettik, 107 binin üzerinde de yaralımız var." dedi.

Deprem nedeniylme 90 ülkeden 11 bin 500 civarında kurtarma personelinin desteğe geldiğini hatırlatan Özçelik, "Toplamda 25 bin 250 arama kurtarma personeliyle bu depreme müdahale ettik. Birinci ve ikinci depremden sonrasında 26 bin 32 enkazda arama ve kurtarma çalışması yaptık. 39 bin enkazda ise arama çalışması yaptık. 142 bin 860 güvenlik ve trafik personeli görev yaptı. Toplamda tüm kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarımızdan 650 bin personelle müdühale ve iyileştirme çalışması yaptık." diye konuştu.