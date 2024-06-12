Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da üniversiteliler geri dönüşüm malzemelerinden "Atıktan Sanata" sergisi açtı

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları eserleri sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da üniversiteliler geri dönüşüm malzemelerinden "Atıktan Sanata" sergisi açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları eserleri sergiledi.

        Öğrenciler, fakülte binasında açılan sergide, kağıt ve plastik atıklardan yaptıkları "kırkayak", "ağaç mantarı" ve "maddenin yapı taşı atom" gibi eserler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Döndü Tülay Özkul, AA muhabirine bu yıl ilk defa resim bölümüne öğrenci aldıklarını söyledi.

        Halı, desen, baskı ve kağıt yapım atölyelerinin bulunduğunu aktaran Özkul, "Bunun yanı sıra temel sanat eğitimi, disiplinler arası sanat teknoloji derslerimiz var. Fakülte bünyemizde üç topluluk oluşturduk. Bu topluluklarla birlikte yapılan çalışmalar sonrası sergiler düzenliyoruz. Topluluklarla derslerimiz birbirini destekliyor. Birlikte farklı üretimler yapıyoruz. Bu topluluklar, doğaya dost üretimler yaparak alanda farkındalık yaratarak sanatsal üretimlerini bir aracı olarak kullanıyorlar." dedi.

        Farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Özkul, şunları kaydetti:

        "Çöpe atılan bir nesne üzerinden, kimi zaman da görevini tamamlamış kağıt parçası üzerinden çağdaş bir dille yeniden yorumlayarak geri dönüşüme kazandırıyoruz. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarından biri olan halı-kilim atölyesi sayesinde köklerini gelenekten alan çağdaş üretimler gerçekleştiriyoruz. Henüz bir senedir faaliyet gösteren bölüm, farklı bakış açısı ve dinamik kadrosuyla gelecek vaat ediyor."

        Görsel Tasarım ve İletişim Fakültesi Öğrencisi Batu Ak ise Resim Bölümü Plastik Sanatlar Topluluğu, Sürdürülebilir Çevre ve Sıfır Atık Topluluğu ve Ekoloji ve Sanat Topluluğu olarak resim atölyesinde 5-6 aylık bir çalışma sonrası "Atıktan Sanata" sergisi açtıklarını ifade etti.

        Atölyelerinde yaptıkları çalışmalar sonrası geri dönüşüme, doğaya dost ürünler kazandırarak, sıfır atık konusunda da farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Ak, kendilerine bu konuda destek olan herkese teşekkür etti.

        Sergi 2 gün açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Ümraniye'de öğretmene saldıran şüpheli yakalandı!
        Ümraniye'de öğretmene saldıran şüpheli yakalandı!
        Genç kadının hayatını kabusa çevirdi: "Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz arkam sağlam"
        Genç kadının hayatını kabusa çevirdi: "Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz arkam sağlam"
        Türkiyenin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiyenin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        MEB, ücretsiz "yaz okulları" açacak
        MEB, ücretsiz "yaz okulları" açacak
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 613 bin 980 lira ceza
        Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 613 bin 980 lira ceza
        Malatya'da "Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi" baş...
        Malatya'da "Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi" baş...
        Kale'de emniyet personeline başarı belgesi
        Kale'de emniyet personeline başarı belgesi
        Malatya'da FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Malatya'da FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
        Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
        Malatya'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Malatya'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı