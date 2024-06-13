Darende'nin tarihi ve doğal güzellikleri gece görüntülendi

Malatya'nın Darende ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikler, gece uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Darende, gündüz olduğu kadar gece de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

17. yüzyılda ilçeyi ziyaret eden Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde, "şirin bir belde" diye aktardığı ilçedeki Kudret Havuzu, Tohma Kanyonu, Ozan Mescidi, Aslantaşlar ve Günpınar Şelalesi, gece uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflandı.

Somuncu Baba Külliyesi civarında Tohma Çayı'nın aktığı 1,5 kilometrelik kanyonun ortasındaki şifalı havuz, farklı güzellik sunuyor.