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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:48
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde 3 aylık fiziki takip neticesinde uyuşturucu sattığı belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 21 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda 1033 sentetik uyuşturucu hap, 111 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 5 şarjör ve 149 fişek ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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