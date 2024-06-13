Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Operasyonda 21 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda 1033 sentetik uyuşturucu hap, 111 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 5 şarjör ve 149 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde 3 aylık fiziki takip neticesinde uyuşturucu sattığı belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

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