Malatya'da "Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi" sona erdi

Malatya'da İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi" sona erdi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün başlayan kongrenin 5. oturumuna çevrim içi bağlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Afet Acil Durum ve Koordinasyon Daire Başkanı İlker Ünsal, afetlerde sosyal hizmetlerin önemine değindi.

Afette ev eşyaları zarar gören hanelere yönelik yardımda bulunulduğunu dile getiren Ünsal, "Defterdarlık, Mal Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD gibi kurumların zarar tespiti neticesinde eşyası zarar gören hanelerimize 50 bin liraya kadar eşya zararlarına yönelik destek yardımımız mevcut ve halen devam etmekte." diye konuştu.

"800 kişi, 60 araçla afet bölgesine hareket ettik, 8. saatte deprem bölgesindeydik. Ben yolda Elbistan depremine yakalandım. Hızlı bir şekilde daha önceden belirlenmiş depolarımızı açarak 12 ayni bağış deposunu ilk 8 saatte faaliyete soktuk. İlk 48 saatte ise yaklaşık 2 bin 50 bağış tırının depolarımıza kabulünü sağlayarak 7 milyondan fazla ürünün dağıtımını hızlı şekilde gerçekleştirdik."

Geçen yıl 5 Şubat'ta Kızılcahamam'da eğitimde olduklarını ve 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde ekiplerin yardım için yola çıktığını anlatan Ünsal, şöyle devam etti:

MEB Bütçe ve Performans Dairesi Başkanı Gökhan Günyar, depremden sonra ilk müdahale, barınma hizmetlerinin önem kazandığını söyledi.

Bakanlığın MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) bulunduğunu belirten Günyar, "5 bin kişiden oluşuyor ve Bakanlığımızca bu sayının 31 Aralık 2024'e kadar 10 bine çıkarılması hedefimiz var." dedi.

Depremden sonra hasar tespiti ve eğitim kurumlarının analizini yaptıklarınıaktaran Günyar, "Bu kapsamda 1591 eğitim binasının 1175'inin yıkım, 416'sının ise tahkikine ilişkin karar aldık. Deprem sonrasındaki faaliyetleriden biri barınma hizmetleri oldu. 2023 yılında 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Bunların yaklaşık yüzde 50'si deprem bölgesi illerine atandı." ifadelerini kullandı.