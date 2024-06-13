Malatya'da bariyere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan Türkan Tünk (53) helikopter ambulansla Malatya'ya sevk edilirken, sürücü ve araçta bulunan Zabit Doğanalp, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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