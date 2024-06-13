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        Malatya'da bariyere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:35 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:35
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        Malatya'da bariyere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Şirin Tünk yönetimindeki 16 JGY 76 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolunun Aşağıulupınar Mahallesi mevkisinde bariyere saplandı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Türkan Tünk (53) helikopter ambulansla Malatya'ya sevk edilirken, sürücü ve araçta bulunan Zabit Doğanalp, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Araç, bariyerden çıkarıldıktan sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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