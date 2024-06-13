Malatya'da 59 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan işçiler, yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

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