Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 59 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

        Malatya'da bir fabrikada çalışan 59 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:10 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 59 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da bir fabrikada çalışan 59 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan işçiler, yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Gıda zehirlenmesi şikayetiyle 59 işçi tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        İsrail askerleri camiyi mutfak olarak kullanıyor
        İsrail askerleri camiyi mutfak olarak kullanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bir cinayet daha çözüldü!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bir cinayet daha çözüldü!
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Malatya'da bariyere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Malatya'da bariyere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 21 gözaltı
        Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 21 gözaltı
        Malatya'da "Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi" son...
        Malatya'da "Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi" son...
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
        Darende'nin tarihi ve doğal güzellikleri gece görüntülendi
        Darende'nin tarihi ve doğal güzellikleri gece görüntülendi
        Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü