Malatya'da telefon dolandırıcılığı polisin müdahalesiyle önlendi

Malatya'da 715 bin liralık dolandırıcılık polis ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonla aradıkları bir kişiye isminin terör olaylarını karıştığını söyleyerek para talep etti.

Dolandırıcılara vermek üzere 715 bin lira hazırlayan kişinin yakınları durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık olayını önledi.