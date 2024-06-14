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        Malatya'da telefon dolandırıcılığı polisin müdahalesiyle önlendi

        Malatya'da 715 bin liralık dolandırıcılık polis ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:49
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        Malatya'da telefon dolandırıcılığı polisin müdahalesiyle önlendi
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        Malatya'da 715 bin liralık dolandırıcılık polis ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonla aradıkları bir kişiye isminin terör olaylarını karıştığını söyleyerek para talep etti.

        Dolandırıcılara vermek üzere 715 bin lira hazırlayan kişinin yakınları durumu polise bildirdi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık olayını önledi.

        Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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