Malatya'da öğrenciler İsrail'i protesto etti

Malatya'da öğrenciler İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını tepki gösterdi.

Kentte bir grup öğrenci, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Kernek Karagözlüler Camii avlusunda toplandı.

Ellerinde "Çocuklardan ve adaletten tarafız", "İsrail savaş suçlusudur" dövizleri taşıyan öğrenciler Filistin'e destek sloganları attı.

Grup adına konuşan, AK Parti Yeni Seçmen Başkan Yardımcısı Muhammet Deniz, Filistin halkının dünyanın gözü ününde katledilmesini lanetlemek için toplandıklarını söyledi.

Filistin'de insanlık suçu işlendiğini dile getiren Deniz, şunları kaydetti:

"İsrail, her biri geleceğin mühendisi, hukukçusu, doktoru, akademisyeni olarak insanlığa hizmet etme hayalleri kuran gençlerin hayallerini ve yaşamlarını çalmaktadır. Bizler akademik anlamdaki sınavlarımızı bitirip başarılarımızı tescil ettiğimiz bu günde, dünyanın sözde büyük devletleri insanlık dersinde sınıfta kalmıştır. Zalimlerin yüksek sesinin ve yandaşlarının sessizliğinin aksine her platformda hür sesiyle bu zulme karşı çıkan büyük Türkiye'nin güçlü lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın safında tarihi sınavımızdan da başarıyla geçeceğimizi biliyoruz."