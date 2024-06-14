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        Malatya'da deprem konutu çıkanlar için açık borçlanma işlem tarihleri açıklandı

        Malatya'da hak sahipliği kabul edilen ve noter kurasıyla kendilerine konut çıkanların açık borçlanma işlemleri 12 Haziran ile 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:45 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:45
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        Malatya'da deprem konutu çıkanlar için açık borçlanma işlem tarihleri açıklandı
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        Malatya'da hak sahipliği kabul edilen ve noter kurasıyla kendilerine konut çıkanların açık borçlanma işlemleri 12 Haziran ile 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

        AFAD İl Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis ile ilçelerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerinin 12 Haziran-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

        Açıklamada, "Borçlandırma senedine imza atmayan hak sahibine konut teslim edilmeyecek, 7269 sayılı Kanunun 3177 sayılı Kanunla değişik 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir." ifadesine yer verildi.

        Öte yandan feragat edenlerin ve borçlandırmasını daha önce yapanların bu kapsamda olmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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