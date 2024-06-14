Malatya'da deprem konutu çıkanlar için açık borçlanma işlem tarihleri açıklandı

Malatya'da hak sahipliği kabul edilen ve noter kurasıyla kendilerine konut çıkanların açık borçlanma işlemleri 12 Haziran ile 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

AFAD İl Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis ile ilçelerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerinin 12 Haziran-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.