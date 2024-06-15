AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, kent merkezinde yaklaşık 36 bin konutluk rezerv alan tespiti yapıldığını söyledi.

Gören, parti binasında yaptığı konuşmada, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 14 milyon insanın etkilendiğini söyledi.

Kentte 75 farklı noktada 37 bine yakın konteynerin depremzedelerin barınması için kurulduğunu hatırlatan Gören, 120 binin üzerinde kişinin geçici barınma merkezlerinde yaşadığını belirtti.

Kentte 34 bin 506 ev sahibi ile 50 bin 636 kiracıya 2 milyar 589 milyon 391 bin lira kira yardımı yapıldığını anlatan Gören, 197 bin 68 haneye 10'ar bin lira destek ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin kalıcı konutlar inşa ettiğini bildiren Gören, şöyle devam etti:

"Malatya'da bu güne kadar 38 bin bağımsız birimin inşaatına başlandı. Kırsalda 7 bin 550 kırsal konutun ihalesi yapıldı, inşaatına başlandı. Çelik konsorsiyonlu 3 bin 293 bağımsız birimin köy tipi evin inşaatına başlandı. Vatandaşlarımızdan bize gelen yoğun talep üzerine şehrin çevresindeki çok katlı TOKİ konutlarının yapımlarına bizim taleplerimizle bir müddet ara verildi. Vatandaşlardan şehrin merkezinin TOKİ tarafından imarı noktasında talep geldiğini gördük. Bizler bu taleplerin takipçisi olduk. Malatya merkezde yaklaşık 36 bin konutluk rezerv alan tespiti yapıldı. Bu kapsamda merkezde 41 alan, Doğanşehir, Akçadağ ve Darende ilçelerinde de 1'er alan olmak üzere toplam 44 alanda rezerv alan ilan edildi. "