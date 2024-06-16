Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Görme engelli baba down sendromlu oğluna hem annelik hem babalık yapıyor

        ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da yüzde 92 görme engelli baba, down sendromlu lösemi hastası oğluna 10 yıldır hem annelik hem de babalık yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:04 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engelli baba down sendromlu oğluna hem annelik hem babalık yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da yüzde 92 görme engelli baba, down sendromlu lösemi hastası oğluna 10 yıldır hem annelik hem de babalık yapıyor.

        Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan görme engelli Ali Er (51), down sendromlu lösemi hastası oğlu Burak (25) ile konteyner kentte yaşamını sürdürüyor.

        Eşinden 10 yıl önce boşanan ve oğluyla şu anda Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'ndeki Rönesans Konteyner Kent'te yaşayan Er, çocuğuyla konteynerin önüne ektikleri çiçek ve bitkilerin bakımını yapıyor.

        Engelli maaşıyla geçimini sağlayan Er, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinin yıkıldığını, afetin ardından oğluyla İstanbul'da 5 ay devlet yurdunda kaldıklarını, konteyner çıkması üzerine tekrar Malatya'ya geldiklerini anlattı.

        - Kanser tedavisi gören oğlunu hastaneye götürüyor

        Görme kaybından dolayı insanları sesinden tanıdığını, net göremediğini ifade eden Er, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde lösemi tedavisi gören oğlunu da sürekli hastaneye götürdüğünü dile getirdi.

        Engelli maaşıyla kendisinin ve oğlunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ancak zorlandığını, oğluna hem annelik hem babalık yapmaya çalıştığını anlatan Er, şöyle devam etti:

        "Çiçeklerimiz var onlarla vakit geçiriyoruz. Yemeği kendim pişiriyorum. Temizliği ve yemeği elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Oğlum kanser tedavisi görüyor, okula gidemiyor. Zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok. Evlensem çocuğumu kimse taşıyamaz. Gittiği yere kadar oğlumla yaşamaya devam edeceğim. Baba oğul kendi imkanlarımızla konteynerde yaşamaya çalışıyoruz. Engellilerin masrafları çok oluyor. Devletimizden destek istiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        İkiz fil doğdu
        İkiz fil doğdu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu

        Benzer Haberler

        Malatya'da acemi kasaplar hastaneye koştu
        Malatya'da acemi kasaplar hastaneye koştu
        Malatya merkezde yaklaşık 36 bin konutluk rezerv alan tespiti yapıldı
        Malatya merkezde yaklaşık 36 bin konutluk rezerv alan tespiti yapıldı
        Malatya'da 13 torbacı tutuklandı
        Malatya'da 13 torbacı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
        Malatya'da deprem konutu çıkanlar için açık borçlanma işlem tarihleri açıkl...
        Malatya'da deprem konutu çıkanlar için açık borçlanma işlem tarihleri açıkl...
        Malatya'da kuru kayısı rekoltesinde beklenti 107 bin ton
        Malatya'da kuru kayısı rekoltesinde beklenti 107 bin ton