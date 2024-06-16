Malatya'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kavga esnasında yoldan geçen A.M.K. ve M.A.D. ile kavgaya karışan Y.A. yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi Şükrü Zincirkıran Caddesi'nde aralarında husumet bulunan G.Ö, F.A, H.P, A.U, S.Ö, B.Ö. ve Y.A. arasında silahlı kavga çıktı.

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