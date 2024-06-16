Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Malatya'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 15:45 Güncelleme: 16.06.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi Şükrü Zincirkıran Caddesi'nde aralarında husumet bulunan G.Ö, F.A, H.P, A.U, S.Ö, B.Ö. ve Y.A. arasında silahlı kavga çıktı.

        Kavga esnasında yoldan geçen A.M.K. ve M.A.D. ile kavgaya karışan Y.A. yaralandı.

        Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kavgaya karışan 6 şüpheli yakalandı, olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Lübnan'ın güneyinde yalnızca 100 kişinin kaldığı köy
        Lübnan'ın güneyinde yalnızca 100 kişinin kaldığı köy
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Otoyollara çelik koruma
        Otoyollara çelik koruma
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?

        Benzer Haberler

        Malatya'da acemi kasaplar hastaneye koştu
        Malatya'da acemi kasaplar hastaneye koştu
        Görme engelli baba down sendromlu oğluna hem annelik hem babalık yapıyor
        Görme engelli baba down sendromlu oğluna hem annelik hem babalık yapıyor
        Malatya merkezde yaklaşık 36 bin konutluk rezerv alan tespiti yapıldı
        Malatya merkezde yaklaşık 36 bin konutluk rezerv alan tespiti yapıldı
        Malatya'da 13 torbacı tutuklandı
        Malatya'da 13 torbacı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
        Malatya'da deprem konutu çıkanlar için açık borçlanma işlem tarihleri açıkl...
        Malatya'da deprem konutu çıkanlar için açık borçlanma işlem tarihleri açıkl...