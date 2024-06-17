Malatya'da gastronomi kursunda geleceğin aşçıları yetişiyor

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesine bağlı Kiltepe Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi bünyesindeki Gastronomi Kursu'na katılan kursiyerler, geleceğin aşçısı olmak için eğitim alıyor.

Kursiyerler, Malatya'nın yöresel yemeklerinin yanı sıra Türkiye ve dünya mutfağındaki lezzetlerin eğitimini alıyor.

Gastronomi kursuna katılan Funda Sezer, AA muhabirine, kursta öğrendiği püf noktalarla daha lezzetli yemek hazırladığını söyledi.

Depremlerden sonra başlamış olduğu gastronomi kursunun kendisini motive ettiğini ifade eden Sezer, kursta Malatya'nın yöresel lezzetlerinin yanı sıra Türk mutfağından da yemekler öğrendiklerini belirtti.