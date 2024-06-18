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        Malatya'da sahte çeyrek altınla kurbanlık alan şüpheli aranıyor

        Malatya'da polis ekipleri, Hayvan Pazarı'ndan sahte çeyrek altınlarla kurbanlık alan şüpheliyi yakalamak için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:13
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        Malatya'da sahte çeyrek altınla kurbanlık alan şüpheli aranıyor
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        Malatya'da polis ekipleri, Hayvan Pazarı'ndan sahte çeyrek altınlarla kurbanlık alan şüpheliyi yakalamak için çalışma yürütüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.A, Yeşilkaynak Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı'nda tanımadığı bir kişiye 12 bin lira karşılığında kurbanlık keçi sattı.

        Şüpheliden 4 çeyrek altın ile bir miktar para alan ve karşılığında keçiyi veren A.A, altınların sahte çıkması üzerine durumu polise bildirdi.

        Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin A.P. olduğunu belirledi.

        Takip sonucu keçiyi bulup sahibine teslim eden polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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