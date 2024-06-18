Malatya'da uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerince gerçekleştirilen fiziki takip kapsamında Malatya-Kayseri kara yolunda durdurulan bir araç ve iki şahsın üzerinde yapılan aramada, 1440 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getirmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

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