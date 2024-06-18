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        Malatya'da uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da 1440 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 21:54 Güncelleme: 18.06.2024 - 21:54
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        Malatya'da uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da 1440 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getirmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince gerçekleştirilen fiziki takip kapsamında Malatya-Kayseri kara yolunda durdurulan bir araç ve iki şahsın üzerinde yapılan aramada, 1440 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.A. ve M.C.D, çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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