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        Türk Kızılaydan Malatya'da depremzede kadın ve çocuklara bayram etkinliği

        Türk Kızılay Malatya Toplumsal Hizmet Merkezi çalışanları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da depremzede kadın ve çocuklara Kurban Bayramı etkinliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:00
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        Türk Kızılaydan Malatya'da depremzede kadın ve çocuklara bayram etkinliği
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        Türk Kızılay Malatya Toplumsal Hizmet Merkezi çalışanları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da depremzede kadın ve çocuklara Kurban Bayramı etkinliği yaptı.

        Manas Evleri Konteyner Kenti'ndeki etkinlik çadırında düzenlenen bayram programına katılan kadın ve çocuklarla bayramlaşan Türk Kızılayda görevli psikolog ve uzmanlar, konuklarına şeker ve kolonya ikram etti.

        Programa katılan kadınlar, oluşturulan çini atölyesinde desenleri boyadı.

        Çocuklar da taş boyama atölyesinde boya yaptı.

        Depremler nedeniyle sosyal etkinliklerden uzak kaldıklarını ve bu programlar sayesinde stres attıklarını dile getiren depremzedeler, Türk Kızılaya teşekkür etti.

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