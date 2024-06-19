Malatya'daki silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ö, A.U, B.Ö, S.Ö. ve M.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yoldan geçen A.M.K. ve M.A.D. ile kavgaya karışan Y.A'nın yaralandığı olayla ilgili 10 adreste ikamet araması yapan ve olayda kullanılan 3 av tüfeğiyle 22 fişek ele geçiren ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar günü ilçeye bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi Şükrü Zincirkıran Caddesi'nde husumetli kişiler arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

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