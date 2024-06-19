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        Malatya'daki silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:58 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:58
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        Malatya'daki silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

        Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar günü ilçeye bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi Şükrü Zincirkıran Caddesi'nde husumetli kişiler arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

        Yoldan geçen A.M.K. ve M.A.D. ile kavgaya karışan Y.A'nın yaralandığı olayla ilgili 10 adreste ikamet araması yapan ve olayda kullanılan 3 av tüfeğiyle 22 fişek ele geçiren ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ö, A.U, B.Ö, S.Ö. ve M.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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