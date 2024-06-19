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        Malatya'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 23:15 Güncelleme: 19.06.2024 - 23:15
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        Malatya'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

        Örencik Mahallesi Pancarlı Mezrası Sugözü mevkiinde gezmeye çıkan S.K. (68) kayalıklardan düştü.

        S.K. eve dönmeyince durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı S.K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        S.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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