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        Kale'de çilek festivali düzenlendi

        Malatya'da Kale Belediyesi ile Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) işbirliğiyle 2. Geleneksel Malatya Kale Çilek Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:21 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:21
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        Kale'de çilek festivali düzenlendi
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        Malatya'da Kale Belediyesi ile Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) işbirliğiyle 2. Geleneksel Malatya Kale Çilek Festivali gerçekleştirildi.

        Millet Bahçesinde düzenlenen 2. Geleneksel Malatya Kale Çilek Festivalinde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, şehrin birlik ve beraberlik içeren, üretime ve emeğe değer katan organizasyonlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

        Ölmeztoprak, festivalin gerçekleştirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay ise ilçelerinin tarımdaki yerini göstermek ve tanıtmak için çilek festivalinin ikincisini gerçekleştirdik belirtti.

        Konuşmaların ardından çilek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Festivale katılanlar Ebru Yaman ile Mehmet Balaman'ın seslendirdiği ezgileri dinledi.

        Festivale Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, Malatya Turgut Özal Üniversite Rektör Yardımcısı İlhan Erdem, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Refik Şekerci, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, MADEF Başkanı Yılmaz Durmuş, MADEF İl Başkanı Mahmut Yıldızhan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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