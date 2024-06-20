Kale'de çilek festivali düzenlendi

Malatya'da Kale Belediyesi ile Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) işbirliğiyle 2. Geleneksel Malatya Kale Çilek Festivali gerçekleştirildi.

Millet Bahçesinde düzenlenen 2. Geleneksel Malatya Kale Çilek Festivalinde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, şehrin birlik ve beraberlik içeren, üretime ve emeğe değer katan organizasyonlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ölmeztoprak, festivalin gerçekleştirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay ise ilçelerinin tarımdaki yerini göstermek ve tanıtmak için çilek festivalinin ikincisini gerçekleştirdik belirtti.