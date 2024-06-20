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        Malatya'da 10 dönüm buğday ekili alan yandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangını vatandaşlar, traktör ve küreklerle söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 19:59 Güncelleme: 20.06.2024 - 19:59
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        Malatya'da 10 dönüm buğday ekili alan yandı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangını vatandaşlar, traktör ve küreklerle söndürdü.

        Karatepe Mahallesi'ndeki buğday ekili alanda şiddetli rüzgardan sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Tarlada duman çıktığını gören mahalleli, yangını söndürmek için traktör ve araçlarıyla harekete geçti.

        Traktörlerin arkasına taktıkları pulluk ve kültüvatörlerle buğday ekili alanın bir kısmını süren vatandaşlar, yangının ilerleyişini durdurdu.

        Bazı kişiler de kürekle yangına müdahale etti.

        Yangını söndüren mahalleli, tedbir amaçlı yanan alanın etrafını traktörle sürdü.

        Yaklaşık 10 dönüm buğday ekili alan yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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