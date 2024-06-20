Malatya'da 10 dönüm buğday ekili alan yandı

Bazı kişiler de kürekle yangına müdahale etti.

Traktörlerin arkasına taktıkları pulluk ve kültüvatörlerle buğday ekili alanın bir kısmını süren vatandaşlar, yangının ilerleyişini durdurdu.

Tarlada duman çıktığını gören mahalleli, yangını söndürmek için traktör ve araçlarıyla harekete geçti.

Karatepe Mahallesi'ndeki buğday ekili alanda şiddetli rüzgardan sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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