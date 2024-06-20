Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir düğünde, aralarında husumet bulunan kişiler arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Abdullah Kazıcı (53) ile oğlu A.K. yaralandı.
Ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan baba Abdullah Kazıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan şüpheli R.K, polis ekiplerince gözaltına alınırken olayda kullanılan tabancaya el konuldu.
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