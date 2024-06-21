Malatya'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı, 3 kişi yaralandı
Malatya'da hasta taşıyan ambulansın refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'da hasta taşıyan ambulansın refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
O.G. yönetimindeki 44 AFT 298 plakalı ambulans, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli Mahallesi'nde nefes darlığı şikayeti bulunan hasta S.E'yi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürürken Kendirli Kavşağı'nda refüje çarptı.
OIay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü O.G. ile sağlık görevlileri S.D. ve S.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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