Malatya'da leylek yuvasının yanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Malatya'nın Kale ilçesinde leylek yavrularının bulunduğu yuvanın yanması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Salkımlı Mahallesi’nde bir elektrik direğinin üstündeki leylek yuvası henüz öğrenilemeyen bir nedenle alev aldı.

Yuvadaki yavru leylekler öldü.

Yuvada bulunan leylek yavruları ile anne leyleğin onları kurtarma çabası ise bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.