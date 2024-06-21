Malatya'da leylek yuvasının yanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Malatya'nın Kale ilçesinde leylek yavrularının bulunduğu yuvanın yanması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Malatya'nın Kale ilçesinde leylek yavrularının bulunduğu yuvanın yanması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Salkımlı Mahallesi’nde bir elektrik direğinin üstündeki leylek yuvası henüz öğrenilemeyen bir nedenle alev aldı.
Yuvadaki yavru leylekler öldü.
Yuvada bulunan leylek yavruları ile anne leyleğin onları kurtarma çabası ise bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.