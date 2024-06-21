Malatya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Beydağı eteklerindeki Yamaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman gönüllüleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA araçlarıyla yangına müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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