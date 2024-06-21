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        Malatya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 21:03 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:03
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        Malatya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Beydağı eteklerindeki Yamaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman gönüllüleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA araçlarıyla yangına müdahale edildi.

        Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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