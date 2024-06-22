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        Malatya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaraladığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 10:11 Güncelleme: 22.06.2024 - 10:11
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        Malatya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaraladığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Haziran'da Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'ndeki "ateşli silahla kasten öldürme" olayı ile ilgili R.K. A.K. M.K. ve M.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.K. M.K. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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