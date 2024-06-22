Malatya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.K. M.K. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Haziran'da Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'ndeki "ateşli silahla kasten öldürme" olayı ile ilgili R.K. A.K. M.K. ve M.K. gözaltına alındı.

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