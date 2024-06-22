Malatya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaraladığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaraladığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Haziran'da Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'ndeki "ateşli silahla kasten öldürme" olayı ile ilgili R.K. A.K. M.K. ve M.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.K. M.K. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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