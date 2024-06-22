CHP Genel Başkanı Özel, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Elbette el sıkışacağız, elbette konuşacağız, müzakere edeceğiz ama olmazsa ki olmuyor sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Özel, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından belediye binası önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, şunları söyledi:

"Belediyenin gücü, hele hele Büyükşehir yoksa Doğanşehir Belediyesinin gücü ilçeyi ayağa kaldırmaktan çok uzakta. Bunun için Malatya'nın bütün milletvekillerinin seferber olması lazım, iktidar muhalefet ayrımının ortadan kalkması lazım. Doğanşehir Belediyesinin imkanlarıyla ilçe ayağa kalkmaz ama Türkiye Cumhuriyet devletinin imkanlarıyla Doğanşehirli ayağa kalkar, Malatya da ayağa kalkar. Yeter ki siz kimden yana olduğunuzu gösterin. Siyaset taraf olma işidir, öncelik belirleme işidir."

Kaynakların doğru yere harcanması gerektiğini ifade eden Özel, tütün üreticilerinin yanında olduklarını kaydederek, "Bütün işsizliği biz çözemeyiz. Bütün sorunları biz çözemeyiz. Belediye imkanıyla yapılacakların çok üstünü yapacağız. Elden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Siyaseti CHP'nin belirlediğini belirten Özel, "Seçimlere 20 gün vardı gündemi elimize aldık bir daha da bırakmadık. Çünkü kimseyle kavga niyetinde değiliz. Kavga edenler oldu, canınız sağ olsun dedik. Küfür edenler oldu, duymazdan geldik. Ne derlerse desinler gerçek sorunları konuştuk. Böyle yapmaya devam edeceğiz. Adına normalleşme diyorlar. Normali bu. Elbette el sıkışacağız, elbette konuşacağız, müzakere edeceğiz ama olmazsa ki olmuyor sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.