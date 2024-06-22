Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Malatya'da konteyner kent ziyaretinde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Malatya'da konteyner kenti ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 22.06.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, Malatya'da konteyner kent ziyaretinde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Malatya'da konteyner kenti ziyaret etti.

        Özel, Yeşilyurt ilçesindeki Rönesans Konteyner Kent'teki depremzedelerle görüştü, engelli çocuklar ve aileleriyle sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Özel, deprem bölgesinde çeşitli sorunların yaşandığını söyledi.

        Konteynerlerde yaşamın zor olduğunu dile getiren Özel, "Maalesef deprem bölgesi oy alana kadar gündemdeydi. Oy aldıktan sonra maalesef gündemlerinden düşürdüler. Biz bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğiz." dedi.

        Bir basın mensubunun "bazı gazetecilerin hedef gösterildiği"ne ilişkin sorusu üzerine Özel, şunları kaydetti:

        "Siyasetçi dediğiniz eleştiriye açık olması lazım ve hep bunu savundum. Siyasetçi kişileri hedefe almış ve o kişilere kişisel husumet güdüyor değiller ama bir gerçek var. Ankara'nın orta yerinde yerde bir cenaze duruyor. Cenaze Ülkü Ocakları başkanına ait, normalde böyle bir kayıp olduğunda Milliyetçi Hareket Partisi yeri göğü inletmesi gerekirken bir taziye paylaşımı, geçmiş olsun mesajı, cenazesine gidip bir çelenk yollama, bir hatır sorma bile yok. Kadıncağızın bir derdi var, iki kızı babasız kaldı, 'babalarının kanı yerde kalmasın, suçlular hesap versin' diyor."

        Cinayeti azmettiren ve buna yardım edenlerin bulunmasını istediklerini ifade eden Özel, şöyle devam etti:

        "Bütün Türkiye'nin huzuru için bu partinin içerisinde bazıları var. Bakın genellemek istemiyoruz. 70 yıllık bir geleneği topyekün kötülemek istemiyoruz ama bu partinin bir evladı öldürülüyor ve iki isim var, o iki isimle ilgili iki şey var. Kamuoyu bu kişilerin de bilgisine başvurulmasını, bu kişilerle bağlantılı kişilerin sorgulamaya dahil edilmesini istiyor. Bu ikisinden parti yaka silkiyor. Bu ikisini, bu ikisinden başka savunan var mı? Önümüzdeki günlerde çok köklü değişiklikler olacak gibi şeyler yazıldı, çizildi. Ben hiçbir partinin iç işlerine karışmam ama bu ikisinin durumu hakikaten Türkiye'de çok vicdanları sızlatıyor. Her şeyin altından çıkıyorlar. Devlet Bey geçmişte çok olumsuz ilişkilere son vermesiyle bilinen, mafyayla birtakım ilişkileri bitiren, bir örgütü baştan aşağı belli bir çizgiye çeken bir yapısıyla takdir topluyordu. Bu işi halletmek Devlet Bey'e düşer ve mutlaka bu konuyu değerlendireceğini düşünüyorum."

        - Halk buluşmasına katıldı

        Özel daha sonra partisinin Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Parti önündeki Halk Buluşması'nda vatandaşlara hitap eden Özel, emekli maaşının iyileştirilmesi ve asgari ücretin temmuz ayında yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

        Vatandaşın gündeminde olmayan hiçbir konuda tartışmayacaklarını kaydeden Özel, "Sizin derdinizi dile getirecek gerçek bir halk partisi, gerçekten emekçilerin hakkını arayan bir siyasi parti var. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bizim işimiz sokağın sesini dinlemek. Sokak 'geçinemiyoruz' diyor." diye konuştu.

        CHP'nin herhangi bir siyasi partiyle değil, milletle ittifak içinde olduğunu söyleyen Özel, "Bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakıdır. Rengini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye ittifakı, milli takım gol atınca ayağa kalkan herkestir. Türkiye ittifakı, Müslüman, muhafazakar demokratlardır. Türkiye ittifakı, milliyetçi demokratlardır. Türkiye ittifakı, Türk demokratlardır, sizin gibi sosyal demokratlardır." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        Dram içinde dram çıktı
        Dram içinde dram çıktı
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Adana'da damat dehşet saçtı!
        Adana'da damat dehşet saçtı!
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konuştu:
        Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım
        Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım
        CHP Genel Başkanı Özel, Malatya'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Malatya'da konuştu:
        Ordinaryüs Özkul, doğduğu köyde üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulun...
        Ordinaryüs Özkul, doğduğu köyde üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulun...
        Malatya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı
        Malatya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı
        Malatya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü