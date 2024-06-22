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        GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 22:20 Güncelleme: 22.06.2024 - 22:20
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        GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.29'da merkez üssü Doğanşehir olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 10,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Depremi hisseden ilçe sakinleri açık alanlara çıktı, yakınlarını telefonla arayarak durumlarını sordu.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Yazıcı, "Doğanşehir ilçemizde yaşanan 4.0 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. " ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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