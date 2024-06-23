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        Malatya'da işletme ve araca silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli yakalandı

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde bir işletme ve araca silahlı saldırıda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 18:01 Güncelleme: 23.06.2024 - 18:01
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        Malatya'da işletme ve araca silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli yakalandı
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        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde bir işletme ve araca silahlı saldırıda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bostanbaşı Mahallesi'nde A.A'nın işletmesi ve aracına silahla saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, olayla ilgili A.K, E.Ş. ve M.S.Ç'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin kullandığı öne sürülen av tüfeği ve 2 tabanca da ele geçirildi.

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