Malatya'da işletme ve araca silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin kullandığı öne sürülen av tüfeği ve 2 tabanca da ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili A.K, E.Ş. ve M.S.Ç'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bostanbaşı Mahallesi'nde A.A'nın işletmesi ve aracına silahla saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde bir işletme ve araca silahlı saldırıda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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