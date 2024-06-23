Malatya'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.U'nun kullandığı 33 APY 594 plakalı otomobil, Cevatpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, H.B. yönetimindeki 34 ZT 1739 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü H.B. ile araçlardaki A.B, Z.B, S.B. ve Ö.U. yaralandı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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