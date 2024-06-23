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        Malatya'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 19:30 Güncelleme: 23.06.2024 - 19:30
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        Malatya'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        A.U'nun kullandığı 33 APY 594 plakalı otomobil, Cevatpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, H.B. yönetimindeki 34 ZT 1739 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü H.B. ile araçlardaki A.B, Z.B, S.B. ve Ö.U. yaralandı.

        Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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