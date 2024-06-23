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        Malatya'da komşusunun aracını gasbeden şüpheli yakalandı

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde komşusunun aracını gasbeden şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 22:06 Güncelleme: 23.06.2024 - 22:06
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        Malatya'da komşusunun aracını gasbeden şüpheli yakalandı
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        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde komşusunun aracını gasbeden şüpheli yakalandı.

        Başharık Mahallesi'nde ikamet eden B.D. komşusunu arabasıyla çarşıya bırakmak istedi.

        B.D, bu sırada para isteyen komşusuna veremeyeceğini söyledi. Bunun ardından komşusu, B.D'nin otomobilini gasbederek kaçtı.

        Çalışma başlatan Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli K.A'yı yakaladı. Araç, sahibine teslim edildi.

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