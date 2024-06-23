Malatya'da komşusunun aracını gasbeden şüpheli yakalandı
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde komşusunun aracını gasbeden şüpheli yakalandı.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde komşusunun aracını gasbeden şüpheli yakalandı.
Başharık Mahallesi'nde ikamet eden B.D. komşusunu arabasıyla çarşıya bırakmak istedi.
B.D, bu sırada para isteyen komşusuna veremeyeceğini söyledi. Bunun ardından komşusu, B.D'nin otomobilini gasbederek kaçtı.
Çalışma başlatan Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli K.A'yı yakaladı. Araç, sahibine teslim edildi.
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