Malatya'da traktörün devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
M.E. (58) yönetimindeki 23 AZ 920 plakalı traktör, Bölüklü Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile traktördeki T.E. (22), E.E. (26) ve E.E. (7) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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