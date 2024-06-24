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        Malatya'da traktörün devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:55 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:55
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        Malatya'da traktörün devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

        M.E. (58) yönetimindeki 23 AZ 920 plakalı traktör, Bölüklü Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.

        Kazada sürücü ile traktördeki T.E. (22), E.E. (26) ve E.E. (7) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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