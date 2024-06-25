Malatya'daki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

"Ateşli silahla kasten öldürme" suçundan gözaltına alınan şüphelilerden R.K. tutuklanmış, A.K. M.K. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde 20 Haziran'da bir düğün salonunda daha önce aralarında husumet bulunan R.K. ile Piyada Üstteğmen Aydın Kazıcı ve babası Abdullah Kazıcı (53) arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu baba Kazıcı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Öte yandan 15 günlük izinle memleketi Malatya'ya gelen Kazıcı'nın evli, eşinin ise hamile olduğu öğrenildi.

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