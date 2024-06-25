GÜNCELLEME - Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A, F.B. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin fiziki takibi sonrası durdurdukları iki araçta narkotik köpeğinin yardımıyla yapıkları aramada, bagajdaki valizde 72 parça halinde 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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