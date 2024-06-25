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        GÜNCELLEME - Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:25 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:25
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        GÜNCELLEME - Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Malatya'da 44 kilogram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin fiziki takibi sonrası durdurdukları iki araçta narkotik köpeğinin yardımıyla yapıkları aramada, bagajdaki valizde 72 parça halinde 44 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan E.A, F.B. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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