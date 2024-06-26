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        Malatya'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:43 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:43
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        Malatya'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Günedoğru Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Doğanşehir Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

        Yaklaşık 250 dönüm alanda etkili olan yangına ilişkin gazetecilere açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Çoban, örtü yangınında yaklaşık 40 dönüm buğday tarlasının da yandığını belirterek, "Yangın kontrol altında. Arkadaşlarımız soğutma çalışması yapıyor. Evlere yakın bölge ama evlerin güvenliği alınmış durumda, herhangi bir sıkıntı yok. Doğanşehir Belediyemiz bizlere su takviyesinde yardımcı oldu, teşekkür ediyorum." dedi.

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