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        Malatya'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:43 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:43
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        Malatya'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen orman yangını söndürüldü.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler dün 09.00-23.00 saatleri arasından kentin farklı bölgelerinde meydana gelen 89 arazi, ot, örtü ve orman yangınına müdahale etti.

        Kentte devam eden rüzgarın etkisiyle yangınların kısa sürede büyüdüğü ve yılların emeğinin heba olduğunun belirtildiği açıklamada, kırsal kesimde zorlu arazi şartlarında yangınlarla mücadele etmeye çalışan itfiye ekiplerinin 9 araç, 27 personel ile Pütürge ilçesinde 3 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahele ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Pütürge ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınarak söndürüldüğü ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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