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        DSİ'den Malatya'ya yeni yatırımlar

        AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'ya yeni yatırımlar yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:23
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        DSİ'den Malatya'ya yeni yatırımlar
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        AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'ya yeni yatırımlar yapılacağını bildirdi.

        Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü ile Malatya yapılacak olan yatırımlarıyla ilgili görüştüklerini belirterek, görüşme sonucu aldıkları bilgileri aktardı.

        Kuluncak Sofular Sulama Kanalı'nin ihalesinin yapıldığını ve yatırımın sözleşme aşamasında olduğunu ifade eden Tüfenkci, Kuluncak Kaynarca Proje'nin ihalesinin de yapılması talimatının verildiğini kaydetti.

        Sulama birliklerinin bu sene fiyat üzerinden yüzde 12 indirim yapılması yazısının birliklere gönderildiğini aktaran Tüfenkci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Ayrıca ön ödemeli kart su alan vatandaşların haklarının bir sonraki yıla devri talimatlandırıldı. Darende Çınar Göleti'nin su sızdırmazlık ek ihale talimatı verildi. Çırmıktı (Yeşilyurt) Çay Islah Projesi'ne ödenek noktasında destek verildi. Malatya içme suyu ana isale hattı inşaatına ödenek ve ikinci etap için proje ve ihalesi de gündeme alınarak Malatya'nın su altyapısının tamamlanması kararlaştırılıldı."

        Tüfenkci, ziyarete AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in de katıldığını kaydetti.

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